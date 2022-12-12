محمد بن سلمان يهنئ ملك المغرب بإنجاز المنتخب

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، يوم الاثنين، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وعبّر الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال، عن التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي.

مادة اعلانية

فيما عبّر الملك محمد السادس عن الشكر لولي العهد على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.