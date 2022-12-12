اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يهنئ ملك المغرب بإنجاز المنتخب

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، يوم الاثنين، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وعبّر الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال، عن التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي.

فيما عبّر الملك محمد السادس عن الشكر لولي العهد على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موقع تيمبلر للتواصل يطرح إعلاناً جديداً منافساً وساخراً من تويتر موقع تيمبلر للتواصل يطرح إعلاناً جديداً منافساً وساخراً من تويتر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط