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النصر الرائد الصليهم
من مباراة سابقة بين الفريقين

النصر يطمح للحصول على الصدارة مؤقتاً بنقاط الرائد

العربية.نت
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يسعى النصر إلى استغلال تأجيل مباراة الشباب واتحاد جدة، والصعود إلى صدارة الترتيب عندما يلتقي مضيفه الرائد في الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن السعودي.

وعادت المسابقة إلى الدوران يوم الخميس بعد توقفها لمدة شهرين إثر مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

ويملك النصر 19 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر (22 عاماً) إذ لن يلعب الأخير مباراته مع اتحاد جدة خلال الجولة الحالية بعد تأجيلها، فيما يحتل الرائد المركز 11 برصيد 9 نقاط عقب تلقيه 3 خسائر متتالية.

وحقق النصر 6 انتصارات خلال الموسم الحالي مقابل خسارة واحدة أمام التعاون وتعادل مع اتحاد جدة، وسجل 18 هدفا كثاني أفضل هجوم، بينما تلقت شباكه 3 أهداف، أما الرائد فأحرز 6 أهداف وتلقى 9.

وفاز النصر في المباراة الأخيرة بين الفريقين شهر مايو الماضي بثلاثة أهداف دون رد.

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