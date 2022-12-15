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الهلال الباطن ياسر الشهراني يوسف الجبلي
الشهراني ينافس الجبلي في آخر مباراة جمعت الفريقين

الهلال يبحث عن كسر عقدة التعادلات مع الباطن

العربية.نت
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يبحث الهلال عن تسجيل فوزه السادس في دوري روشن السعودي عندما يستضيف الباطن متذيل الترتيب في الجولة التاسعة من المسابقة.

وعادت منافسات دوري روشن السعودي إلى الدوران عقب توقفها لمدة شهرين إثر مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم الحالية.

ويسعى الهلال إلى التغلب على ظروف الإصابات التي تعاني منها صفوفه وكذلك الفوز على الباطن الذي لم يحقق سوى نقطة واحدة حتى الآن، إذ يحتل الأول المركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.

وتشهد صفوف الهلال غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعلي البليهي بسبب عدة إصابات مختلفة، بينما ستشهد صفوف الباطن عودة حارسه الأوروغوياني مارتن كمبانيا الذي غاب عن المباريات الماضية بسبب تعرضه إلى كسر في الساعد، لكنه بات جاهزاً للمشاركة أمام المضيف بعدما لعب المباريات الودية في المعسكر الإعدادي الذي أقامه الفريق.

ولم يعرف الهلال الفوز على الباطن منذ مارس 2019، عندما تغلب عليه 3-2 في حفر الباطن، إذ هبط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى نهاية ذلك الموسم وعاد مطلع نسخة 2020-2021، ومن حينها لم يحقق الهلال الفوز عليه بعدما تعادلا 4 مرات.

وكان تعادل الفريقين في حفر الباطن مطلع العام الجاري 1-1 آخر تعادلاتهما المتتالية.

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