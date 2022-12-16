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تاليسكا
تاليسكا محتفلاً بتسجيل الهدف الثالث

النصر يستعرض في مرمى الرائد بـ"هاتريك" تاليسكا

العربية.نت
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ارتقى النصر إلى صدارة دوري روشن السعودي بالتساوي مع الشباب بعد فوزه العريض على مضيفه الرائد 4-1 يوم الجمعة في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وتقدم الرائد عبر لاعبه الروماني ألكساندر ميتريتا في الدقيقة 28 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الضيوف تعادلوا في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي عبر الكاميروني فنسنت أبوبكر.

وفي الشوط الثاني تقمص البرازيلي تاليسكا دور البطولة بعدما سجل "هاتريك"، إذ أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 73 قبل أن يختتم اللاعب مهرجان الأهداف في الدقيقة 89 بتسجيل الهدف الثالث الشخصي له والرابع للنصر.

ويملك النصر 22 نقطة من 9 مباريات وهو ذات الرصيد الذي يملكه الشباب والذي لعب مباراة واحدة أقل، بينما بقي الرائد في المركز 11 برصيد 9 نقاط.

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