رفض احتجاج الباطن ضد مشاركة كنو مع الهلال

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي الاحتجاج المقدم من نادي الباطن تجاه مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في مباراة الفريقين بالجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، فيما غرمت فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وبيتي مارتينيز لاعب النصر لدخول الأول مضمار الملعب، وتواجد الثاني في غرفة تبديل ملابس فريقه في مباراة الرائد.
وقالت اللجنة في خبر رسمي على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن احتجاج الباطن تم رفضه من الناحية الشكلية بعدما لم يقم النادي باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، مشيرة إلى أن قراراها قابل للاستئناف.
وتم تغريم فهد بن نافل رئيس الهلال بدفع 20 ألف ريال سعودي بعد دخوله مضمار ملعب مباراة فريقه أمام الباطن قبل النهاية، بينما تواجد بيتي مارتينيز في غرفة الملابس في مباراة الرائد والنصر واسمه غير مسجل في القائمة وتم تغريمه 20 ألف ريال كذلك.
-
الهلال يجتاز الباطن في مباراة "ركلات الجزاء"انتفض الهلال في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني وسجل هدفين ليفوز على ضيفه الباطن 3-1 يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي ... رياضة
-
الهلال يبحث عن كسر عقدة التعادلات مع الباطنيبحث الهلال عن تسجيل فوزه السادس في دوري روشن السعودي عندما يستضيف الباطن متذيل الترتيب في الجولة التاسعة من المسابقة.وعادت منافسات دوري روشن السعودي ... رياضة سعودية
-
نيوكاسل يهزم الهلال ويتوج بكأس موسم الدرعيةتوج فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بلقب كأس موسم الدرعية، بعد فوزه على فريق الهلال السعودي بخماسية نظيفة في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل ... رياضة سعودية