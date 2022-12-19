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كنو الهلال الباطن
كنو خلال مباراة الفريقين الجولة الماضية

رفض احتجاج الباطن ضد مشاركة كنو مع الهلال

العربية.نت
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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي الاحتجاج المقدم من نادي الباطن تجاه مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في مباراة الفريقين بالجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، فيما غرمت فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وبيتي مارتينيز لاعب النصر لدخول الأول مضمار الملعب، وتواجد الثاني في غرفة تبديل ملابس فريقه في مباراة الرائد.

وقالت اللجنة في خبر رسمي على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن احتجاج الباطن تم رفضه من الناحية الشكلية بعدما لم يقم النادي باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، مشيرة إلى أن قراراها قابل للاستئناف.

وتم تغريم فهد بن نافل رئيس الهلال بدفع 20 ألف ريال سعودي بعد دخوله مضمار ملعب مباراة فريقه أمام الباطن قبل النهاية، بينما تواجد بيتي مارتينيز في غرفة الملابس في مباراة الرائد والنصر واسمه غير مسجل في القائمة وتم تغريمه 20 ألف ريال كذلك.

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