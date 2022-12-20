الاتحاد يمدد عقد حجازي حتى 2026

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أعلن نادي اتحاد جدة يوم الثلاثاء تمديد عقد المصري أحمد حجازي قائد الفريق لمدة 3 مواسم حتى عام 2026.
وكتب الاتحاد عبر حسابه في "تويتر": بحضور أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد وأحمد كعمي نائب رئيس مجلس الإدارة تم تجديد عدق أحمد حجازي مع النادي لثلاثة مواسم.
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وكان الاتحاد ضم اللاعب المصري صيف 2020 من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ليشارك بعدها في 52 مباراة دورية مع الفريق الغربي سجل فيها 7 أهداف.
ولعب المدافع المصري دورا رئيسيا في منافسة الاتحاد على بطولة الدوري الموسمين الماضيين قبل حلوله ثالثا وثانيا تباعا، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي كأس الملك الموسم الماضي ليخرج أمام الفيحاء.
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