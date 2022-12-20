النصر في مهمة سهلة بكأس الملك أمام العدالة

سيكون النصر مرشحاً لبلوغ ربع نهائي كأس الملك عندما يلاقي ضيفه العدالة، بينما يحل أبها ضيفاً على التعاون في ثمن نهائي النسخة الحالية يوم الأربعاء.

ويستضيف النصر، الباحث عن لقبه الأول ببطولة كأس الملك منذ 1990، العدالة المتعثر على أرض ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، في تكرار لمواجهتهما في ربع نهائي نسخة 2020 والتي انتصر فيها الأصفر بهدف مهاجمه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله.

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ولم يسبق للعدالة أن حقق أي انتصار أو تعادل في تاريخ مواجهاته مع النصر والتي بدأت في كأس ولي العهد عام 2002، ومن ثم 4 مواجهات متتالية، واحدة في كأس الملك عام 2020، و3 في مسابقة الدوري، آخرها شهر أكتوبر الماضي عندما فاز النصر 4-1.

وفي المباراة الأخرى يحل أبها ضيفاً على التعاون، بطل نسخة 2019، إذ جمعتهما مباراة واحدة في بطولة كأس الملك كانت في نسخة موسم 2019-2020 وانتهت بفوز أبها بهدف دون رد.