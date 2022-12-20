الهلال يأمل في مواصلة تفوقه على الاتفاق بكأس الملك

يأمل الهلال بمواصلة عقدته للاتفاق في كأس الملك والانتصار عليه للمرة الثالثة توالياً عندما يستضيفه يوم الأربعاء في ثمن نهائي النسخة الحالية.
وانطلقت النسخة الجديدة من كأس الملك يوم الثلاثاء بمواجهتي ضمك والوحدة والفيحاء والخليج.
والتقى الفريقان مرتين بكأس الملك خلال الأعوام الأربعة الماضية، أولها في نسخة 2019 عندما حقق الهلال فوزاً درامياً على مضيفه الاتفاق 3-2 في الوقت الإضافي بفضل هدف البيروفي أندري كاريو.
وفي طريق الهلال للفوز بلقب نسخة 2020 التقى الفريقان في ربع النهائي، وفاز 2-1 بفضل هدف صالح الشهري الذي جاء في الأشواط الإضافية.
ولعب الفريقان مباراة جولة الذهاب في دوري روشن السعودي شهر أكتوبر الماضي وانتهت بالتعادل بلا أهداف.
والتقى الفريقان في 8 مباريات ببطولة كأس الملك عبر تاريخهما، فاز الهلال في خمس مباريات مقابل 3 للاتفاق، آخرها عام 1985.
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