تأهل الوحدة والفيحاء إلى ربع نهائي كأس الملك

تأهلت فرق الوحدة والفيحاء "حامل اللقب" إلى دور ربع نهائي كأس الملك بفوزهما على ضمك صفر - 1 والخليج 3 - 1 ضمن أول مباريات ثمن نهائي البطولة.
وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق البرازيلي إنسيلمو، بعد هجمة مرتدة منظمه نتج عنها هدف التأهل للوحدة، كما شهد اللقاء طرد لاعب نادي ضمك حسن الشمراني في الدقيقة الـ62.
وفي ملعب مدينة المجمعة الرياضية تقدَّم الخليج عن طريق الألباني سيكاليشي عند الدقيقة 18 ليعادل علي الزقعان النتيجة للفيحاء عند الدقيقة 30 ويضيف زميله محمد أبو سبعان قبل نهاية الشوط الأول الهدف الثاني لينتهي الشوط بتقدم الفيحاء 2-1.
وفي الشوط الثاني تمكن سلطان مندش من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء وينال ثاني البطاقات إلى دوري الثمانية من كأس الملك، مواصلاً حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب الهلال.
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