سالم ينافس مبابي ونيمار على جائزة هدف كأس العالم 2022

ينافس سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي مجموعة من اللاعبين أبرزهم كيليان مبابي ونيمار على جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2022 والتي اختتمت يوم الأحد بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح 4-2.
وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باب التصويت لاختيار أجمل هدف في البطولة، والذي يتنافس عليه سالم الدوسري بهدفه في مرمى الأرجنتين، وهدف البرازيلي ريتشارلسون في مرمى كوريا الجنوبية وكذلك هدفه بمرمى صربيا.
واختار "فيفا" هدف الكوري الجنوبي بايك سيونغ هو في مرمى البرازيل، وكذلك هدف نيمار على كرواتيا، والهولندي كودي غاكبو في مرمى الإكوادور.
ومن ضمن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف هدف الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في مرمى المكسيك، والكاميروني فنسنت أبوبكر في مرمى صربيا، وكذلك هدف المكسيكي لويس تشافيز في شباك السعودية، وأخيراً هدف كيليان مبابي في مرمى بولندا .
ويقفل التصويت يوم 23 ديسمبر الجاري.
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