كأس الملك تنطلق بمواجهتي ضمك والوحدة والفيحاء والخليج

تنطلق يوم الثلاثاء أولى مباريات كأس الملك للموسم الحالي بمواجهتي ضمك والوحدة والفيحاء حامل اللقب أمام الخليج ضمن دور ثمن النهائي.
وكان الفيحاء توج بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال في النسخة الماضية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله ليتوج فائزا بركلات الترجيح.
وعلى ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يتضيف ضمك نادي الوحدة أملا في التأهل إلى ربع النهائي في المقابل سيسعى الضيوف إلى تحسين شكل الموسم الحالي للفريق إذ يقع في المركز 12 ضمن ترتيب أندية الدوري ومحاولة الوصول إلى أدوار بعيدة والتتويج بها إذ سبق له الوصول إلى الدور النهائي يف 7 مناسبات سابقة كانت آخرها عام 1970.
وفي مدينة المجمعة الرياضية يأمل الفيحاء تكرار إنجازه النسخة الماضية عندما يواجه ضيفه الخليج الساعي يضا إلى الظهور بشكل أفضل من مشاركاته في الدوري السعودي إذ يقع في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.
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