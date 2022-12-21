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إيغالو الاتفاق الهلال
النيجيري إيغالو سجل الهدف الأول

الهلال يمزق شباك الاتفاق ويخطف بطاقة التأهل

العربية.نت
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خطف الهلال بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك بعدما تغلب على ضيفه الاتفاق 4-0 يوم الأربعاء، والذي شهد بلوغ أبها الدور ذاته عقب انتصاره المثير على التعاون 4-3 بعدما امتدت المباراة إلى أشواط إضافية.

وسجل النيجيري أوديون إيغالو هدف الهلال الأول في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 39 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه التونسي نعيم سليتي وبعدها بثلاث دقائق أحرز محمد البريك الهدف الثاني، وفي الوقت الإضافي من الشوط الأول سجل الأرجنتيني لوسيانو فييتو الهدف الثالث، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة سجل البرازيلي ميتشائيل ديلغادو هدف أصحاب الأرض الرابع.

وينتظر الهلال الفائز من مباراة الفتح والطائي التي ستقام يوم الخميس.

وفاز أبها على التعاون 4-3 في وقت سابق، إذ تقدم فيليبي كايسيدو للأول قبل أن يسجل الباراغوياني كاكو هدفين للتعاون، لكن سعد بقير أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وفي الأشواط الإضافية أحرز عبدالفتاح أدم هدفين، وقلص ليندر توامبا الفارق لتنتهي المباراة 4-3.

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