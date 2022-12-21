قمة مثيرة بين اتحاد جدة والشباب في كأس الملك

تتجه الأنظار يوم الخميس إلى جدة لمتابعة قمة ثمن نهائي كأس الملك بين اتحاد جدة والشباب في أصعب مواجهات المرحلة، والتي تختم اليوم ذاته بلقائي الباطن ونظيره الرائد والفتح مع الطائي.
ويلتقي الاتحاد مع الشباب مرتين خلال 3 أسابيع، إذ ستجمعهما مواجهة دورية في التاسع من الشهر المقبل تم تأجيلها من يوم 15 ديسمبر الجاري.
ولعب الفريقان 4 مباريات خلال العامين الماضيين في بطولات كأس محمد السادس للأندية الأبطال ودوري روشن السعودي، فاز الاتحاد في 3 منها آخرها في مارس من العام الماضي بهدفين دون مقابل، بينما يعود فوز الشباب الأخير إلى أكتوبر 2021 عندما سجل له مهاجمه النجيري السابق أوديون إيغالو هدفين في مرمى الأصفر.
ويعود لقاء الفريقين الأخير في كأس الملك إلى فبراير 2018 عندما فاز الاتحاد 3-1 في ربع النهائي، في طريقه إلى الفوز بلقبه الأخير في المسابقة، بينما يعود فوز الشباب الأخير على الاتحاد في البطولة ذاتها إلى 2009 بالمباراة النهائية والتي كسبها بـ4 أهداف دون رد.
وفي حفرالباطن يبحث أصحاب الأرض عن تعويض الخسائر المتتالية التي يتلقاها الفريق في مسابقة الدوري عندما يستضيف الرائد، ويحاول الفتح خطف بطاقة ربع النهائي عندما يستضيف الطائي.
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