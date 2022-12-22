النصر يهزم العدالة ويتأهل إلى ربع النهائي

تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على ضيفه العدالة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في دور ثمن النهائي.

وسجل أيمن يحيى هدف النصر الأول في الشوط الأول، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني أضاف سامي النجعي الهدف الثاني.

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وسيلاقي النصر نظيره أبها في ربع النهائي، بعدما تغلب الأخير على التعاون 4-3.