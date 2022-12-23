غروهي يعبر بالاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك

فاز الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 على الشباب ليضرب موعدا مع الفيحاء حامل اللقب في دور الثمانية لكأس الملك يوم الخميس.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في جدة.

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وضع متعب الحربي الشباب في المقدمة في الدقيقة 40 وأدرك الاتحاد التعادل عند طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 48.

وفي وقت سابق صعد الفتح لدور الثمانية بفوزه على الطائي بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وضع المغربي مراد باتنا الفتح في المقدمة في الشوط الأول وأدرك الطائي التعادل عن طريق نوليدج موسونا في الدقيقة 65.

ولم ينجح أي فريق في هز الشباك في الشوط الإضافي الأول قبل أن يسجل حسن آل سليس لاعب الفتح هدفين في غضون سبع دقائق أحدهما في مرمى المنافس في الدقيقة 112 والآخر بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 119 ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفتح.

ولحق الفتح في دور الثمانية بأندية الهلال والنصر والفيحاء حامل اللقب والوحدة وأبها والباطن وسيلتقي مع الهلال في دور الثمانية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتأهل الباطن لدور الثمانية بفوزه على الرائد بهدف دون رد سجله يوسف الشمري وهو أول انتصار يحققه الباطن هذا الموسم حيث يتذيل الدوري السعودي للمحترفين بنقطة واحدة من تسع مباريات.