"الآسيوي" يرشح الهلال للمشاركة في مونديال الأندية

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن ترشيح الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامتها في المغرب.
وقال الاتحاد القاري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: في ضوء عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، فقد قررت لجنة المسابقات ترشيح نادي الهلال السعودي، حامل لقب البطولة الآسيوية، من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المقبلة من البطولة العالمية.
مادة اعلانية
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد منح المغرب استضافة النسخة المقبلة لمونديال الأندية.
اقرأ أيضاً
-
الهلال يمزق شباك الاتفاق ويخطف بطاقة التأهلخطف الهلال بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك بعدما تغلب على ضيفه الاتفاق 4-0 يوم الأربعاء، والذي شهد بلوغ أبها الدور ذاته عقب انتصاره المثير على ... رياضة سعودية
-
الهلال يأمل في مواصلة تفوقه على الاتفاق بكأس الملكيأمل الهلال بمواصلة عقدته للاتفاق في كأس الملك والانتصار عليه للمرة الثالثة توالياً عندما يستضيفه يوم الأربعاء في ثمن نهائي النسخة الحالية.وانطلقت ... رياضة سعودية
-
رفض احتجاج الباطن ضد مشاركة كنو مع الهلالرفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي الاحتجاج المقدم من نادي الباطن تجاه مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في مباراة الفريقين بالجولة ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية