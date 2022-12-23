"الآسيوي" يرشح الهلال للمشاركة في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن ترشيح الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامتها في المغرب.

وقال الاتحاد القاري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: في ضوء عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، فقد قررت لجنة المسابقات ترشيح نادي الهلال السعودي، حامل لقب البطولة الآسيوية، من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المقبلة من البطولة العالمية.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد منح المغرب استضافة النسخة المقبلة لمونديال الأندية.