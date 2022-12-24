قمة بين الاتحاد والنصر في كأس السوبر السعودية

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أسفرت قرعة كأس السوبر السعودية، التي سحبت، يوم السبت، عن مواجهة قوية تجمع اتحاد جدة ضد النصر، على أن يلاقي الهلال فريق الفيحاء.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد في وقت سابق آلية المشاركة في مسابقة كأس السوبر بنظامها الجديد اعتبارا من موسم 2022 - 2023.
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وستقام المسابقة من 3 مباريات بنظام دور نصف نهائي ومباراة نهائية بعدما كانت تقام من مباراة واحدة تجمع بين بطلي الدوري والكأس.
وسيستضيف استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض المباراة النهائية في 29 يناير المقبل.
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