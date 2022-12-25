الديربي.. فرصة ثلاثي النصر لرد ثأر قديم

سيكون ثلاثي النصر لويس غوستافو وألفارو غونزاليس وديفيد أوسبينا على موعد مع أول مباراة ديربي ضد الهلال، عندما يلتقي الفريقان، مساء الاثنين، على أرضية استاد "مرسول بارك" ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



وانضم الثلاثي إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث ارتدى الحارس الكولومبي أوسبينا قميص الفريق في 11 يوليو قادما من نابولي الإيطالي، وبعده تعاقد الفريق مع البرازيلي غوستافو من فنربخشة التركي في 24 يوليو، ثم المدافع الإسباني غونزاليس من مارسيليا الفرنسي في 29 أغسطس، وجاء الثلاثي كصفقات مجانية.



وسيعيد ديربي الرياض ذكريات سابقة لثلاثي النصر أمام محترفي الهلال، جمعتهما في الملاعب الأوروبية واللاتينية، ما بين زمالة سابقة شهدت نتائج كبيرة وتفوق البعض.



الكولومبيان

بعد زمالة امتدت إلى ألفين و665 يوما بقميص منتخب كولومبيا، سيفرق ديربي الرياض لأول مرة ديفيد أوسبينا وغوستافو كويار، لاعب وسط الهلال، حيث خاضا سويا 19 مباراة دولية مع منتخب بلادهما، شهدت 8 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.





وكانت المباراة الدولية الأولى التي جمعتهما سويا في 9 سبتمبر 2015 أمام بيرو، والمفارقة أنها كانت ضد كاريو، الزميل الحالي لكويار.



ويملك لاعب ارتكاز الهلال كويار 24 مباراة دولية في رصيده، بينما يعد حارس النصر أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ منتخب كولومبيا بـ 126 مواجهة.



التحدي العاشر

يعرف أوسبينا وجناح الهلال أندريه كاريو بعضهما البعض جيدا، إذ جمعتهما 9 مباريات سابقة على المستوى الدولي، مالت فيها الأفضلية إلى الحارس الكولومبي على حساب الجناح البيروفي.

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خاضا ضد بعضهما 6 مباريات في تصفيات كأس العالم، فازت بيرو مرة واحدة مقابل 4 انتصارات لكولومبيا وتعادل وحيد، كما فازت كولومبيا في مباراة ودية وتعادلت في أخرى، لكن بيرو تمكنت من الفوز على كولومبيا في النسخة الماضية لكوبا أميركا 2021.



ويتطلع كاريو "31 عاما" إلى هز شباك أوسبينا للمرة الأولى، إذ لم يتمكن من التسجيل في الحارس الكولومبي خلال 654 دقيقة لعب.



هدف إيغالو

في موسم 2015-2016 قاد النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال فريق واتفورد إلى إقصاء أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز بهدفين لهدف، في مباراة وضع فيها إيغالو بصمته بالهدف الأول في شباك حارس أرسنال أنذاك أوسبينا.





وتكرر اللقاء بينهما في ذات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن أرسنال اكتسح واتفورد برباعية نظيفة.



اللقاء السادس

سينقل ألفارو غونزاليس وإيغالو المواجهات السابقة من إسبانيا إلى السعودية، والتي بدأت في موسم 2011-2012، عندما كان الهداف النيجري في صفوف غرناطة، ويدافع ألفارو عن راسينغ سانتاندير.





ويملك إيغالو هدفا في فريق ألفارو وانتصارين، مقابل فوز وتعادلين للمدافع الإسباني، علما أن ألفارو واجه مهاجم الهلال مع فريقين، راسينغ سانتاندير وريال سرقسطة.



ديربي دي لا كومونيتات

أجواء الديربي ستختلف هذه المرة بين ألفارو غونزاليس ولوسيانو فييتو مهاجم الهلال، فبعد خوضهما لعدة مواجهات سابقة في إسبانيا، أبرزها اللقاء الأخير في ديربي دي لا كومونيتات الشهير، بين فالنسيا وفياريال، سيكون التحدي هذه المرة في الرياض بين الهلال والنصر.





وسيتطلع الثنائي إلى فصل التعادل الدائر بينهما، بعدما فاز كل منهما في مباراتين مقابل تعادل وحيد، والغريب أنهما تواجها 5 مرات بفرق مختلفة، حيث ارتدى فييتو قمصان فياريال وأتلتيكو مدريد وإشبيلية أمام ألفارو الذي لعب ضد مهاجم الهلال بقمصان إسبانيول وفاريال وفالنسيا.



اللقاء الأخير بينهما كان في ديربي دي لا كومونيتات بين فالنسيا وفياريال في 5 مايو 2018، كسبه ألفارو مع فياريال بهدف دون مقابل.



إلا أن ألفارو لن ينسى النتيجة الكبيرة التي تذوقها أمام فييتو، بعد الهزيمة بسداسية لأربعة أهداف في 2016، إذ أحرز فييتو هدفين لإشبيلية وحصل ألفارو على بطاقة صفراء في اللقاء.



رد الثأر

ربما ينتظر مدافع النصر ألفارو ديربي الرياض لرد ثأر قديم ضد مهاجم الهلال موسى ماريغا، الذي قاد بورتو البرتغالي للفوز على مارسيليا الفرنسي في مباراتين بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021.





وشهدت المباراتان تألق ماريغا الذي سجل وصنع هدفا ليمنح فريقه 6 نقاط.



الأصدقاء

دافع ماريغا وغيسلان كومان الظهير الأيسر للنصر، في موسم 2016-2017 عن ألوان فيتوريا غيماريش البرتغالي، وخاضا سويا 19 مباراة، حقق فيها الفريق 12 انتصار و3 تعادلات مع 4 هزائم.





وفي الموسم التالي تجدد اللقاء بينهما لكن كان ماريغا يدافع عن صفوف بورتو البرتغالي، واستطاع مهاجم الهلال التفوق على كونان في المباريات الثلاث ضد فيتوريا غيماريش، من ضمنها مرتين برباعية ولقاء بهدف نظيف، ووضع ماريغا بصمته بهدفين.



هزيمة قاسية

في موسم 2016-2017 تذوق غيسلان كومان أكبر هزيمة في مسيرته الاحترافية عندما كان لاعبا في صفوف فيتوريا غيماريش، وذلك عندما واجه بنفيكا ضمن منافسات الدوري البرتغالي والذي كان كاريو في صفوفه.





انتهت المباراة بخماسية نظيفة لبنفيكا، وشارك كاريو في آخر 18 دقيقة وحصل على بطاقة صفراء، بينما تواجد كونان طيلة زمن اللقاء.



تعادل سلبي

مباراة واحدة جمعت لاعب خط الوسط لويس غوستافو مع أندريه كاريو، وذلك في الدوري الأوروبي، انتهت بالتعادل السلبي بين سبورتنغ لشبونة البرتغالي وفولفسبورغ الألماني الذي كان يدافع عنه لاعب النصر الحالي.