النصر يستضيف الهلال في ديربي مثير بالدوري السعودي

يشهد ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية، الرياض، يوم الاثنين، مواجهة هامة ومثيرة تجمع النصر ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل المستضيف اللقاء وهو في صدارة المسابقة برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، متساويا في النقاط مع الشباب الذي لعب 8 لقاءات فقط، وحقق النصر 7 انتصارات وتعادل مرة واحدة وتذوق الهزيمة في مناسبة واحدة أيضا.

مادة اعلانية

بدوره، يتواجد الهلال في المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين إضافة إلى هزيمة واحدة.

وتواجه الفريقان 28 مرة بدوري المحترفين، فاز الهلال في 14 لقاء مقابل 9 انتصارات للنصر وتعادلا في 5 مناسبات.

ويتفوق النصر على الهلال خلال المواجهات بينهما خلال شهر ديسمبر، حيث فاز النصر 3 مرات مقابل انتصار وحيد للهلال، وحضر التعادل في مباراتين.

وتشهد الجولة العاشرة 4 مباريات أخرى مساء الاثنين، عندما يحل الشباب ضيفا على الفتح، ويلاقي الباطن فريق الرائد، على أن يستضيف الاتحاد نادي التعاون، ويلعب الفيحاء ضد الطائي.