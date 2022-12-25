هجوم النصر يبحث عن كسر عقدة الـ 13 عاماً أمام الهلال

يتطلع نادي النصر إلى مواصله رقمه المميز في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، عندما يستضيف غريمه التقليدي الهلال، مساء الاثنين، على أرضية استاد "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، كما سيبحث هجوم النصر عن كسر عقدة تمتد إلى 13 عاما أمام الهلال.

ويعد النصر أكثر من سجل أهدافا من خارج منطقة الجزاء في دوري المحترفين هذا الموسم بـ "6"، والمفارقة أن الهلال أحد 6 فرق لم تسجّل من خارج المنطقة في المسابقة هذا الموسم ولم تستقبل أي هدفٍ بهذه الكيفية كذلك.

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وجاءت ثلاثة من الأهداف الستة للنصر من خارج منطقة الجزاء أمام الباطن في الجولة الرابعة، عن طريق لويز غوستافو بتسديدة قوية، والثاني أحرزه تاليسكا عبر ركلة حرة في ذات اللقاء، وبذات الطريقة سجل عبدالرحمن غريب في مرمى الباطن أيضا.

وفي الجولة السادسة من المسابقة، وضع أيمن يحيى بصمته بتسديدة قوية سكنت شباك أبها، ويحرز رابع أهداف النصر من خارج منطقة الجزاء.

وكان مرمى الفيحاء على موعد مع هدفين آخرين من خارج منطقة الجزاء ضمن الأسبوع الثامن، الأول عن طريق غوستافو والثاني عبر تسديدة أخرى من مواطنه البرازيلي تاليسكا.

إلا أن المفارقة تكمن في أن النصر سجل آخر 29 هدفا له في مرمى الهلال بدوري المحترفين من داخل منطقة الجزاء، وآخر هدف من خارجها يعود إلى 2009 بقدم حسين عبدالغني، إضافة إلى أن لاعباً سعودياً واحداً فقط سجّل من آخر 13 هدفاً للنصر في مرمى الهلال وهو سلطان الغنّام في أغسطس 2020.

ويدخل المستضيف اللقاء وهو في صدارة المسابقة برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، متساويا في النقاط مع الشباب الذي لعب 8 لقاءات فقط، وحقق النصر 7 انتصارات وتعادل مرة واحدة وتذوق الهزيمة في مناسبة واحدة أيضا.

بدوره، يتواجد الهلال في المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين إضافة إلى هزيمة واحدة.