اتحاد جدة يهزم التعاون بثلاثية في الدوري السعودي

حقق اتحاد جدة فوزا هاما على ضيفه التعاون بنتيجة 3 -صفر، يوم الاثنين، في الوقت الذي فاز فيه الرائد على مضيفه الباطن 2 -1 والفيحاء على الطائي 2 -1، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة، تقدم البرتغالي هيلدر كوستا بهدف للاتحاد في الدقيقة 38 ثم أضاف المغربي الدولي عبدالرزاق حمد الله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 73 وفي الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

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الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 21 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الخامس.

وعلى ملعب الباطن، تقدم كريم البركاوي بهدف للرائد في الدقيقة 31 ثم تعادل يوسف سامي الشمري للباطن في الدقيقة 49 لكن الروماني ألكسندرو ميتريتا سجل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 57.

ورفع الفوز رصيد الرائد إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر، وظل الباطن في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تقدم الفيحاء بهدفين عن طريق باولينيو وأنتوني نواكايمي في الدقيقتين الرابعة و21 ثم رد دينير غوميز بهدف للطائي في الدقيقة 45.

الفوز رفع رصيد الفيحاء إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر مقابل 15 نقطة للطائي في المركز التاسع.