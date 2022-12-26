اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفتح الشباب
من لقاء الفتح والشباب

الفتح يكتسح الشباب بنتيجة ثقيلة

الرياض - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ألحق الفتح هزيمة ثقيلة بضيفه الشباب بنتيجة 4 -1 يوم الاثنين في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم في الوقت الذي فاز فيه الرائد على مضيفه الباطن 2 -1.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تقدم سفيان بن دبكة بهدف للفتح في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، أدرك الإسباني سانتي مينا التعادل للشباب.

ولكن الرد جاء قاسيا من الفتح الذي أحرز ثلاثة أهداف متتالية بواسطة ماجد عمر كنبه في الدقيقة 51 وأيمن شفيق الخليف في الدقيقة 55 والمغربي مراد باتنا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد الفتح إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وظل الشباب في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وعلى ملعب الباطن، تقدم كريم البركاوي بهدف للرائد في الدقيقة 31 ثم تعادل يوسف سامي الشمري للباطن في الدقيقة 49 لكن الروماني ألكسندرو ميتريتا سجل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 57.

ورفع الفوز رصيد الرائد إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر، وظل الباطن في المركز الأخير بنقطة واحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة تضرب شركات تصنيع السيارات.. هذا حجم خسائر تسلا أزمة تضرب شركات تصنيع السيارات.. هذا حجم خسائر تسلا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط