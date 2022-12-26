الفتح يكتسح الشباب بنتيجة ثقيلة

ألحق الفتح هزيمة ثقيلة بضيفه الشباب بنتيجة 4 -1 يوم الاثنين في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم في الوقت الذي فاز فيه الرائد على مضيفه الباطن 2 -1.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تقدم سفيان بن دبكة بهدف للفتح في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

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وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، أدرك الإسباني سانتي مينا التعادل للشباب.

ولكن الرد جاء قاسيا من الفتح الذي أحرز ثلاثة أهداف متتالية بواسطة ماجد عمر كنبه في الدقيقة 51 وأيمن شفيق الخليف في الدقيقة 55 والمغربي مراد باتنا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد الفتح إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وظل الشباب في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وعلى ملعب الباطن، تقدم كريم البركاوي بهدف للرائد في الدقيقة 31 ثم تعادل يوسف سامي الشمري للباطن في الدقيقة 49 لكن الروماني ألكسندرو ميتريتا سجل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 57.

ورفع الفوز رصيد الرائد إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر، وظل الباطن في المركز الأخير بنقطة واحدة.