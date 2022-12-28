أيمن الرفاعي: مشاركة كنو أمام النصر سليمة

وضع القراءة
100% حجم الخط
أوضح المستشار القانوني أيمن الرفاعي ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مشاركة محمد كنو أمام النصر كانت سليمة بعد استنفاد مدة عقوبته.
وكشف الرفاعي خلال لقائه مع "في المرمى": العقوبة التأديبية أثناء الموسم تتوقف لكن العكس في حال كانت رياضية وعقوبة كنو رياضية.
مادة اعلانية
وأضاف: الفترة بين الموسمين عقوبة كنو توقفت والعقوبات داخل الموسم تشملها العقوبات التأديبية وليست الرياضية وكنو استنفد فترة عقوبته بين 26 إلى 28 أكتوبر الماضي ومشاركته تعتبر سليمة.
واختتم الرفاعي: مركز التحكيم الرياضي السعودي ينظر في أي قضية مرفوعة ويترك لهيئة التحكيم العليا تحديد قرار إن كانت القضية تستحق النظر شكلا ومن ثم النظر في الموضوع.
اقرأ أيضاً
-
رفض احتجاج الباطن ضد مشاركة كنو مع الهلالرفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي الاحتجاج المقدم من نادي الباطن تجاه مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في مباراة الفريقين بالجولة ... رياضة سعودية
-
كنو يغيب عن التدريبات الجماعية لمنتخب السعوديةواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك بعد يوم الأربعاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثالثة ... رياضة سعودية
-
علاء كنو: شقيقي وقع مع النصر.. والهلال رفض الصلحكشف علاء كنو، الشخصية الأكثر ارتباطاً بقضية شقيقه محمد كنو، أن الأخير وقع مع نادي النصر السعودي في يناير الماضي، مشيراً إلى أن إدارة الهلال رفضت ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية