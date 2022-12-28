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أيمن الرفاعي: مشاركة كنو أمام النصر سليمة

دبي - قناة العربية
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أوضح المستشار القانوني أيمن الرفاعي ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مشاركة محمد كنو أمام النصر كانت سليمة بعد استنفاد مدة عقوبته.

وكشف الرفاعي خلال لقائه مع "في المرمى": العقوبة التأديبية أثناء الموسم تتوقف لكن العكس في حال كانت رياضية وعقوبة كنو رياضية.

وأضاف: الفترة بين الموسمين عقوبة كنو توقفت والعقوبات داخل الموسم تشملها العقوبات التأديبية وليست الرياضية وكنو استنفد فترة عقوبته بين 26 إلى 28 أكتوبر الماضي ومشاركته تعتبر سليمة.

واختتم الرفاعي: مركز التحكيم الرياضي السعودي ينظر في أي قضية مرفوعة ويترك لهيئة التحكيم العليا تحديد قرار إن كانت القضية تستحق النظر شكلا ومن ثم النظر في الموضوع.

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