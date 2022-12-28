الإصابة تغيب الغابوني بوبينزا عن الشباب لمدة شهرين

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أعلن نادي الشباب يوم الأربعاء إصابه لاعبه الغابوني أرون سالم بوبينزا بقطع في أربطة مفصل القدم على أن يخضع مدة شهرين للعلاج حتى العودة إلى صفوف الفريق.
وتعود آخر مشاركة لبوبينزا مع الشباب في الموسم الحالي إلى مباراة الفريق أمام الخليج ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري منتصف أكتوبر الماضي وحينها كان الغابوني وصل إلى 3 أهداف وصنع مثلها في 6 مباريات.
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وتعاقد الشباب مع بوبينزا صيف 2022 قادما من العربي القطري أنهى خلاله موسما بتسعة أهداف من 20 مباراة.
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