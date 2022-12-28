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لجنة الأخلاق والانضباط تغرّم النصر والهلال

العربية.نت
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غرمت لجنة الأخلاق والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فريقي النصر والهلال 25 ألف ريال بعد تأخر لاعبيهما عن النزول لملعب مباراتهما في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

وفرضت اللجنة عقوبة مالية قدرها 10 آلاف ريال على النصر بسبب تأخر لاعبيه في التواجد في ممر اللاعبين ما أدى إلى تأخر بداية شوط المباراة الأول، بينما غرمت اللجنة الهلال 15 ألفاً بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى أرضية الملعب وهو ما تسبب بتأخير بداية الشوط الثاني، وهي ثاني مخالفة من نوعها بعد المخالفة التي تم ارتكابها في مباراة الفريق أمام الطائي منتصف أكتوبر الماضي.

وتعادل الفريقان بهدفين لمثلهما إذ سجل للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري، بينما أحرز هدفي النصر أندرسون تاليسكا وعبدالرحمن غريب.

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