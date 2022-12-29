الشباب يواجه الاتفاق للعودة إلى المسار الصحيح

يهدف الشباب إلى العودة إلى المسار الصحيح عندما يواجه الاتفاق يوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي.

وتنطلق المرحلة يوم الجمعة بإقامة ثلاث مباريات وهي الشباب والاتفاق والفتح والفيحاء والوحدة والعدالة.

وبعد صدمة الخروج المبكر من كأس الملك تلقى الشباب خسارة قاسية أمام الفتح برباعية وسيسعى يوم الجمعة إلى استعادة توازنه والتربع إن كان موقتا على الصدارة. ورغم ابتعاد الاتفاق عن مستواه المعروف إلا أنه نجح في تخطي الخليج في المباراة الماضية ويأمل في استغلال ظروف مضيفه والعودة بالنقاط الثلاث أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

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ويسعى الفتح الثامن برصيد 15 نقطة إلى تسجيل الفوز الرابع توالياً عندما يستضيف الفيحاء الثالث عشر برصيد 8 نقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية بعد النتائج التي حققاها في الآونة الأخيرة.

ويضع الوحدة الثاني عشر برصيد 8 نقاط، الفوز هدفاً له عندما يواجه العدالة قبل الأخير برصيد 4 نقاط، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في مباراة مهمة لكلا الفريقين.

وتستكمل المرحلة يوم السبت بمحاولة النصر البقاء في الصدارة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ومن المتوقع ألا يواجه النصر صعوبة في تحقيق فوزه الثامن للموسم في مواجهة الخليج القابع في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط والذي لم ينال أي نقطة في آخر خمس مراحل.

وواصل النصر عروضه القوية التي كان آخرها أمام جاره الهلال في الديربي الذي انتهى بالتعادل 2-2، وهو يطمح في العودة سريعاً لسكة الانتصارات بصفوف مكتملة بقيادة نجمه البرازيلي اندرسون تاليسكا هداف الدوري برصيد 9 أهداف.

وأعرب مدربه الفرنسي رودي غارسيا عن رضاه بمستوى الفريق أمام الهلال، قائلا "كانت مباراة جيدة بين فريقين كبيرين، وتدل على جودة الكرة السعودية والإمكانات الموجودة".

ويطمح الهلال في تخطي ضمك عندما يستقبله على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض إذ يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ونجح الهلال في تفادي الخسارة في مباراة الديربي بعدما فرض التعادل على جاره النصر رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه والتي تستمر بافتقاده الى أمثال سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك للإصابة.

ولم يوفق ضمك في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل أمام الاتفاق والوحدة في الدوري وودع كأس الملك أمام الوحدة.

ويخوض أبها اختباراً صعباً عندما يستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية بعد نتائجهما في الآونة الأخيرة ويمتلك أبها السابع 16 نقطة، في حين جمع الاتحاد 21 نقطة وله أيضاً مباراة مؤجلة مع الشباب.

وتمكن أبها من تسجيل أربعة انتصارات متتالية، فضلاً عن فوزه على التعاون في كأس الملك، ويطمح في مواصلة انتصاراته رغم قوة منافسه الذي يبقى الفريق الوحيد الذي لم يتلقَ أي خسارة وهو نجح في آخر مباراتين من إزاحة الشباب من كأس الملك، قبل أن يتغلب على التعاون بثلاثية نظيفة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ديربي القصيم الذي يجمع الرائد والتعاون ويحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بينما جمع التعاون الخامس 20 نقطة.

ويسعى الطائي التاسع برصيد 15 نقطة، إلى العودة لسكة الانتصارات التي حاد عنها في آخر ثلاث مباريات، عندما يواجه الباطن الأخير بنقطة وحيدة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.