النصر يستهدف البقاء في الصدارة أمام الخليج

يتطلع النصر إلى البقاء في الصدارة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج يوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي.

ومن المتوقع ألا يواجه النصر صعوبة في تحقيق فوزه الثامن للموسم في مواجهة الخليج القابع في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط والذي لم ينل أي نقطة في آخر خمس مراحل.

مادة اعلانية

ويواصل النصر عروضه القوية التي كان آخرها أمام جاره الهلال في الديربي الذي انتهى بالتعادل 2-2، وهو يطمح في العودة سريعاً لسكة الانتصارات بصفوف مكتملة بقيادة نجمه البرازيلي اندرسون تاليسكا هداف الدوري برصيد 9 أهداف.

وأعرب مدربه الفرنسي رودي غارسيا عن رضاه بمستوى الفريق أمام الهلال، قائلا "كانت مباراة جيدة بين فريقين كبيرين، وتدل على جودة الكرة السعودية والإمكانات الموجودة".