النصر يستهدف البقاء في الصدارة أمام الخليج

وضع القراءة
100% حجم الخط
يتطلع النصر إلى البقاء في الصدارة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج يوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي.
ومن المتوقع ألا يواجه النصر صعوبة في تحقيق فوزه الثامن للموسم في مواجهة الخليج القابع في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط والذي لم ينل أي نقطة في آخر خمس مراحل.
مادة اعلانية
ويواصل النصر عروضه القوية التي كان آخرها أمام جاره الهلال في الديربي الذي انتهى بالتعادل 2-2، وهو يطمح في العودة سريعاً لسكة الانتصارات بصفوف مكتملة بقيادة نجمه البرازيلي اندرسون تاليسكا هداف الدوري برصيد 9 أهداف.
وأعرب مدربه الفرنسي رودي غارسيا عن رضاه بمستوى الفريق أمام الهلال، قائلا "كانت مباراة جيدة بين فريقين كبيرين، وتدل على جودة الكرة السعودية والإمكانات الموجودة".
اقرأ أيضاً
-
لجنة الأخلاق والانضباط تغرّم النصر والهلالغرمت لجنة الأخلاق والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فريقي النصر والهلال 25 ألف ريال بعد تأخر لاعبيهما عن النزول لملعب مباراتهما في الجولة الماضية ... رياضة سعودية
-
إعلامي برتغالي يتحدث عن أخبار انتقال رونالدو إلى النصرأوضح الإعلامي البرتغالي دوارتي مونتيرو أن انتقال النجم كريستيانو رونالدو يعد لغزا كبيرا، مضيفا أنه لا يتوقع حسم هوية فريقه الجديد قبل أواخر الشهر ... رياضة عالمية
-
في المرمى | كيف سيستثمر النصر رونالدو ؟في المرمى
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية