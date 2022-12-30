الهلال يواجه ضمك أملا في استعادة توازنه

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يأمل الهلال استعادة توازنه بعد تعادله الجولة الماضية أمام النصر في ديربي الرياض عندما يستقبل يوم السبت نادي ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي.
ويطمح الهلال في تخطي ضمك عندما يستقبله على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض إذ يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز السادس برصيد 17 نقطة.
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ونجح الهلال في تفادي الخسارة في مباراة الديربي بعدما فرض التعادل على جاره النصر رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه والتي تستمر بافتقاده إلى أمثال سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك للإصابة.
ولم يوفق ضمك في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل أمام الاتفاق والوحدة في الدوري وودع كأس الملك أمام الوحدة.
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