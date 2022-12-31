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من لقاء الاتحاد وأبها

اتحاد جدة يهزم أبها بثنائية في الدوري السعودي

الرياض - د ب أ
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فاز فريق اتحاد جدة على مضيفه أبها 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الطائي على الباطن 4 - صفر.

وسجل هدفي اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو في الدقيقتين 21 و50، فيما سجل هدف أبها صالح العمري في الدقيقة 72.

وأهدر سعد بقير لاعب أبها ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، وتوقف رصيد أبها عند 16 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، فاز الطائي على الباطن 4 - صفر.

وسجل أهداف الطائي دينير جوميز وألفا سيميدو وجي مبينزا وأمير سعيود في الدقائق الرابعة و52 و56 و66 على الترتيب.

ورفع الطائي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر الأخير.

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