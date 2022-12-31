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النصر الخليج أبوبكر
لقطة هدف أبوبكر مهاجم النصر في مرمى الخليج

النصر يحافظ على صدارته.. وضمك يوقف الهلال

الرياض - د ب أ
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حافظ فريق النصر على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه الخليج 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الهلال مع ضمك 2 - 2، وفوز اتحاد جدة على أبها 2 - 1 والطائي على الباطن 4 - صفر، والتعاون على الرائد 3 - 2.

ويدين النصر بالفضل في فوزه للاعبه فينسيت أبو بكر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام الشباب، وتوقف رصيد الخليج عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل الهلال مع ضمك 2 - 2.

وسجل هدفي الهلال أوديون إيغالو ولوسيانو فيتو في الدقيقتين 38 و51 ، فيما سجل هدفي ضمك عبد الإله الشمري وعبد العزيز الشهراني في الدقيقتين 75 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس كما رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.

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