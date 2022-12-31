بعد 3 زيارات.. رونالدو يستقر في السعودية

بعد 3 زيارات سابقة للسعودية اختار الأسطورة الحية كرستيانو رونالدو الاستقرار والبقاء فيها بتوقيعه عقد تمثيله شعار نادي النصر لمدة موسمين ونصف حتى 2025.

وبات نادي النصر السعودي خامس شعار يرتديه بطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات في مسيرته الممتدة 20 عاما منذ شبابه في سبورتنغ لشبونة البرتغالي حتى نضوجه في مانشستر يونايتد الإنجليزي وصولا إلى هيمنته وسطوته بشعار ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

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وكانت أولى زيارات رونالدو إلى السعودية بشعار "الشياطين الحمر" في يناير 2008 عندما تواجه الأخير مع الهلال في حفل اعتزال سامي الجابر في الرياض وانتهى للأزرق اللقاء للأزرق العاصمي 3 – 2 سجل منها "صاروخ ماديرا" منها هدفا واحدا.

ولم تتوقف ماكينة أهداف رونالدو على الأراضي السعودية عند هذا الحد فبعد مرور 11 عاما في يناير 2019 على زيارته الأخيرة لاعبا عاد ليضع بصمته وهذه المرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مسجلا هدف المباراة الوحيد في كأس السوبر الإيطالية بين فريقه يوفنتوس أمام ميلان لتصدح جنبات الملعب باحتفاله الشهير وتفاعل الجماهير معه حينها.

وكانت آخر مرة لعب فيه رونالدو في السعودية ديسمبر من عام 2019 عندما خسر فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالية التي أقيمت حينها على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض وانتهى اللقاء بثلاثية زرقاء قابلها هدف وحيد عن طريبق باولو ديبالا.