رونالدو.. ثاني فائز بالكرة الذهبية يدافع عن شعار النصر

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يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني لاعب متوّج بالكرة الذهبية يدافع عن ألوان النصر السعودي الصفراء في التاريخ، بعد البلغاري خريستو ستويتشكوف.
وأكدت مصادر العربية تعاقد نادي النصر رسميًا مع الدولي البرتغالي حتى صيف 2025.
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ويملك رونالدو في جعبته 5 كرات ذهبية حصدها أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017
ويبقى البلغاري ستويتشكوف نجم برشلونة وبارما الأسبق هو أول من فاز بالكرة الذهبية ومثّل أصفر الرياض، إذ لعب في الفريق العاصميّ خلال موسم 1998-1999 وحقق معه بطولة كأس الكؤوس الآسيوية.
وتوّج خريستو بالكرة الذهبية عام 1994، بعدما قاد منتخب بلاده بلغاريا إلى نصف نهائي كأس العالم 1994.
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