رونالدو.. ثاني برتغالي في تاريخ النصر

بات الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني لاعبي بلاده ارتداء لشعار نادي النصر السعودي في تاريخه منذ تأسيسه قبل 66 عاما.

وأعلن نادي النصر يوم الجمعة توقيع نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات ليصل الأخير الأصفر والأزرق موسمين ونصف الموسم بدءا من يناير 2023.

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وسيكون البرتغالي الذي أنهى مؤخرا مشاركته في كأس العالم 2022 ثاني لاعبي دولة شبه الجزيرة الإيبيرية تمثيل للنصر بعد مرور 18 عامت منذ آخر برتغالي ارتدى الشعار الأصفر.

وكان النصر تعاقد في عام 2004 مع البرتغالي هوغو كاردوزو بورفيريو قادما من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي إلا أن عقده مع الفريق لم يدم طويلا ليقرر اعتزال كرة القدم بعد فترته مع النصر.

ويسعى رونالدو لإضافة بطولات جديدة في سجلاته المرصعة مثل كأس الملك والدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودية بعدما سبق له الفوز بكبرى البطولات مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وبطولات إسبانيا وإنجلترا ويطاليا المحلية وكأس أوروبا 2016 ودوري أمم أوروبا 2019.