اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رونالدو بقميص النصر

موقع "الرابطة" يقيد رونالدو في كشوفات النصر

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وضع موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضمن قائمة اللاعبين المسجلين في نادي النصر.

ويملك نادي النصر في قائمته 8 لاعبين أجانب، هم الحارس الكولومبي أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس والظهير الأيسر غيسلان كونان، إضافة إلى لاعب الارتكاز البرازيلي لويز غوستافو وصانع الألعاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي ماشاريبوف مع المهاجم الكاميروني فينسيت أبوبكر، ويجب على نادي النصر التخلص من أحد اللاعبين سواء بالإعارة أو إنهاء التعاقد من أجل تسجيل رونالدو في قائمته بشكل رسمي.

صورة ضوئية من موقع الرابطة تظهر وجود رونالدو في قائمة النصر
صورة ضوئية من موقع الرابطة تظهر وجود رونالدو في قائمة النصر

وتشترط لوائح تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، علما بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم النصر في وقت سابق بسداد مستحقات لاعبه السابق البرازيلي جوليانو دي باولا.

وتواجد المهاجم السابق لمانشستر يونايتد ضمن قائمة اللاعبين المسجلين في النصر، حسب موقع الرابطة، رغم أنه لم يُسجل رسميا بسبب عدم وصول بطاقته أيضا.

وكان النصر أعلن تعاقده مع المهاجم البرتغالي في وقت سابق من يوم السبت بعقد يمتد إلى 2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أنصار الرئيس البرازيلي السابق يطالبون الجيش القيام بانقلاب عسكري أنصار الرئيس البرازيلي السابق يطالبون الجيش القيام بانقلاب عسكري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط