موقع "الرابطة" يقيد رونالدو في كشوفات النصر

وضع موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضمن قائمة اللاعبين المسجلين في نادي النصر.

ويملك نادي النصر في قائمته 8 لاعبين أجانب، هم الحارس الكولومبي أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس والظهير الأيسر غيسلان كونان، إضافة إلى لاعب الارتكاز البرازيلي لويز غوستافو وصانع الألعاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي ماشاريبوف مع المهاجم الكاميروني فينسيت أبوبكر، ويجب على نادي النصر التخلص من أحد اللاعبين سواء بالإعارة أو إنهاء التعاقد من أجل تسجيل رونالدو في قائمته بشكل رسمي.

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وتشترط لوائح تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، علما بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم النصر في وقت سابق بسداد مستحقات لاعبه السابق البرازيلي جوليانو دي باولا.

وتواجد المهاجم السابق لمانشستر يونايتد ضمن قائمة اللاعبين المسجلين في النصر، حسب موقع الرابطة، رغم أنه لم يُسجل رسميا بسبب عدم وصول بطاقته أيضا.

وكان النصر أعلن تعاقده مع المهاجم البرتغالي في وقت سابق من يوم السبت بعقد يمتد إلى 2025.