النصر يقيم حفلاً لاستقبال الأسطورة رونالدو

أعلن النصر متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أنه سيقيم حفلا لاستقبال اللاعب الأعظم عالميا كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء.



ونشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد، وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين: الحدث المنتظر. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا.



وأضاف النادي: جماهير النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو السابعة مساء في ساحة النصر "مرسول بارك".

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض عشر مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي يملك أيضا مباراة واحدة مؤجلة.