رونالدو لجماهير النصر: أراكم قريباً

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

ووجه الأسطورة البرتغالية رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه على "إنستغرام" وهو في الطائرة الخاصة المتجهة إلى العاصمة السعودية الرياض: أراكم قريبا.

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وأعلن النصر، يوم الاثنين، عن إقامة حفل لاستقبال كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء في الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

وتعاقد النصر رسميا مع المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" حتى 2025.