رونالدو لجماهير النصر: أراكم قريباً

وضع القراءة
100% حجم الخط
نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.
أثناء توجهه إلى #الرياض برفقة عائلته.. النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو يوجه رسالة إلى جمهور #نادي_النصر السعودي: "أراكم قريباً"#العربية pic.twitter.com/FvwcI0yPlf— العربية (@AlArabiya) January 2, 2023
ووجه الأسطورة البرتغالية رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه على "إنستغرام" وهو في الطائرة الخاصة المتجهة إلى العاصمة السعودية الرياض: أراكم قريبا.
مادة اعلانية
وأعلن النصر، يوم الاثنين، عن إقامة حفل لاستقبال كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء في الساعة السابعة بتوقيت السعودية.
وتعاقد النصر رسميا مع المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" حتى 2025.
اقرأ أيضاً
-
موقع "الرابطة" يقيد رونالدو في كشوفات النصروضع موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضمن قائمة اللاعبين المسجلين في نادي النصر.ويملك نادي النصر ... رياضة سعودية
-
بعد صفقة رونالدو.. قيمة النصر السعودي تقفز 34%ارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر السعودي بنسبة 34% بعد تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم السبت، بعقد يمتد إلى 2025.ووصلت القيمة ... رياضة سعودية
-
فرديناند: رونالدو يشعر بالسعادة أخيراً بعد انتقاله إلى النصركشف ريو فرديناند أن زميله السابق كريستيانو رونالدو يشعر بالسعادة أخيرا بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي، مؤكدا أنه كان على تواصل مع النجم البرتغالي ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية