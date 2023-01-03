بالصور.. رونالدو يصل الرياض للانضمام إلى النصر

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وصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مساء يوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض للانضمام إلى صفوف نادي النصر.
ونشر النادي السعودي لقطات من وصول المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" لحظة تواجده في صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، بعد قدومه إلى الرياض رفقة عائلته عبر طائرة خاصة.
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ومن المقرر أن يجري المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الفحص الطبي، يوم الثلاثاء، قبل تقديمه رسميا للجماهير عبر حفل أعلن النادي عن إقامته مساء الثلاثاء على ملعبه "مرسول بارك".
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