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آل معمر إلى جانب رونالدو في المؤتمر الصحافي

رئيس نادي النصر: رونالدو طلب أن يعامل مثل زملائه

العربية.نت
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أبان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، أن صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لن يكون أثرها على الفريق فقط بل على الرياضة السعودية عامة.

وكشف آل معمر خلال مؤتمر تقديم الأسطورة البرتغالي في قاعة المؤتمرات بملعب "مرسول بارك" في الرياض: صفقة كرستيانو إضافة كبيرة لنادي النصر والرياضة السعودية وليست صفقة لاعب أتى من أجل الفوز بل هي أبعد من ذلك.

وزاد آل معمر: رونالدو الأفضل في تاريخ كرة القدم فمن الطبيعي أن يكون الأعلى أجرا في العالم وهو أمر يستحقه وقد طلب منا في المفاوضات أن يعامل كبقية زملائه.

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