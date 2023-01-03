رونالدو يخوض تدريبه الأول بشعار النصر

خاض الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء، أول تدريباته بشعار فريقه الجديد النصر السعودي، بعدما انتهى من حفل تقديمه الضخم لاعباً للفريق الأصفر على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض.

وتعاقد النصر يوم السبت الماضي مع النجم البرتغالي في عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، بعدما كان فسخ تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وبدأ حفل تقديم رونالدو بمؤتمر صحافي جمع رونالدو إلى جانب مسلي آل معمر، رئيس النادي العاصمي، والفرنسي رودي غارسيا، مدرب الفريق، قبل أن يتجه النجم إلى غرف تبديل الملابس واللقاء بزملائه الجدد، وإلقاء كلمة صغيرة والتوجه أخيرا إلى ملعب مرسول بارك للقاء الجماهير التي ملأت جنبات الملعب، وقدر عددها بما يقارب 30 ألف مشجع لتنضم عائلته إلى جانبه، وينتهي حفل تقديمه.