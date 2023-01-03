رونالدو يلتقي زملاءه الجدد

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اجتمع النجم البرتغالي، كرستيانو رونالدو، بزملائه الجدد في نادي النصر السعودي خلال حفل تقديمه لاعبا جديدا للفريق العاصمي، وقبل خوضه أول تدريب بشعار فريقه الجديد.
وكان النصر أعلن يوم الجمعة الماضي تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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وصافح رونالدو زملاءه الجدد قبل أن يلقي مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، كلمة ترحيبية بالأسطورة البرتغالي محاطا بلاعبي نادي النصر في غرفة تبديل الملابس ويختتمها اللاعب البرتغالي بكلمة قصيرة.
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