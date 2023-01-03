مدرب النصر: انتقال رونالدو إضافة كبيرة.. ونسعى للفوز معاً

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عبر الفرنسي رودي غارسيا مدرب نادي النصر السعودي عن سعادته بانتقال الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو لصفوف فريقه، مؤكداً أنه يهدف إلى سعادة النجم السابق لأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.
وقال غارسيا خلال المؤتمر الصحافي لتقديم رونالدو: إنه من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، ونرحب به هنا وهو يمثل إضافة رائعة بأن يكون واحدا منا.
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وأضاف: في حياتي لم أرَ لاعبين مثل كريستيانو رونالدو، وسنتبادل التجارب أنا وهو وسيكون لدي الوقت للحديث معه حول أمور عدة.
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