اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المدرب رودي
رودي غارسيا مدرب النصر

مدرب النصر: انتقال رونالدو إضافة كبيرة.. ونسعى للفوز معاً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عبر الفرنسي رودي غارسيا مدرب نادي النصر السعودي عن سعادته بانتقال الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو لصفوف فريقه، مؤكداً أنه يهدف إلى سعادة النجم السابق لأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وقال غارسيا خلال المؤتمر الصحافي لتقديم رونالدو: إنه من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، ونرحب به هنا وهو يمثل إضافة رائعة بأن يكون واحدا منا.

وأضاف: في حياتي لم أرَ لاعبين مثل كريستيانو رونالدو، وسنتبادل التجارب أنا وهو وسيكون لدي الوقت للحديث معه حول أمور عدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط