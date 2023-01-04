الاتحاد يصطدم بالهلال في "الكلاسيكو"

يتواجه الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري والتي ستلعب فيه أندية ضمك أمام الرائد والنصر أمام الطائي والشباب أمام الوحدة.

ويستضيف الاتحاد الهلال في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في قمة يأمل خلالها الفريقان تجاوز الآخر للبقاء ضمن المنافسين على الصدارة.

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ويقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بعد 10 مباريات وأخرى مؤجلة مع الشباب بينما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 11 مباراة كان آخرها التعادل مع ضمك.

ويسعى الاتحاد للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم إذ لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، كما يسعى للفوز في مباراته الرابعة توالياً والثامنة في البطولة.

وفي الطرف الآخر يحاول الهلال العودة إلى المسار الصحيح بعد تعرضه لتعثرين متتاليين بالتعادل أمام النصر في الديربي ثم أمام ضمك في خسارة التقدم بفارق هدفين في الدقائق الأخيرة.

ويغيب عن الهلال عدد من اللاعبين الأساسيين للإصابة مثل المالي موسى ماريغا الذي قد يعود في الكلاسيكو بينما يستمر غياب سلمان الفرج وياسر الشهراني.

ويسعى الشباب إلى خطف نقاط مضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في مباراة يطمح فيها أصحاب الأرض إلى الابتعاد عن مؤخرة الترتيب والضيوف للبقاء ضمن المنافسين على الصدارة.

وتراجع الوحدة إلى المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط وله مباراة مؤجلة أمام الفتح بينما ينفرد الشباب بالمركز الثاني برصيد 25 نقطة ومؤجلة مع الاتحاد.

ولم يتعرض الوحدة لأي خسارة منذ تعاقده مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا إلا أنه لم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن برفقته.

واستعاد الشباب توازنه بعد خسارتين متتاليتين في كأس الملك أمام الاتحاد وفي الدوري أمام الفتح، وحقق فوزاً بثلاثية على الاتفاق ويتطلع إلى المحافظة على مركزه الحالي وتصدر الترتيب في حال تعثر النصر.

وفي رابع مباريات يوم الخميس، يحاول ضمك السادس استعادة نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات عندما يستضيف الرائد الحادي عشر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وتتواصل منافسات الجولة 12 يوم الجمعة، إذ يلتقي العدالة مع الفتح على ملعب مدينة الملك مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ويستضيف التعاون نادي الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة فيما تختتم الجولة يوم السبت بمباراتي الفيحاء والباطن في المجمعة ولاتفاق وأبها بالدمام.