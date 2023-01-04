النصر يأمل البقاء متصدراً بنقاط الطائي

يخوض النصر أولى مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو عندما يلاقي الطائي يوم الخميس في المرحلة الثانية عشرة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

وقدّم النصر أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الثلاثاء، أمام مدرجات ممتلئة في ملعب "مرسول بارك" حيث سيلاقي الطائي سابع الترتيب.

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وقال اللاعب البالغ 37 عاماً والقادم لموسمين ونصف خلال مهرجان تقديمه "أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى هنا، حطّمت كافة الأرقام القياسية هناك وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا".

وتابع "الانتقال إلى النصر تحد كبير ولكن من ناحية أخرى أنا سعيد، عندما اتخذت قراري، عائلتي دعمتني وخاصة أطفالي. أنا حقا فخور وسعيد بالتواجد في السعودية".

ويتصدر النصر الترتيب (26 نقطة)، بفارق نقطة عن الشباب، واثنتين عن الاتحاد اللذين لعبا مباراة أقل.

وكان الطائي وضع حدا لسلسلة هزائمه المتتالية أمام الهلال وأبها والفتح في كأس الملك والفيحاء برباعية نظيفة في مرمى الباطن.