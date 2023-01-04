ماذا يفعل الاتحاد في الكلاسيكو عندما يخسر اللقب للهلال؟

يهدف الاتحاد إلى فك عقدة تعثراته أمام الهلال عندما يخسر أمامه اللقب الموسم السابق للمواجهة التي سيحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الخميس.

ويضع الاتحاد نصب عينيه النقاط الثلاث أمام ضيفه الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية خاصة بعدما خسر اللقب أمامه الموسم الماضي وللمرة الثالثة في حقبة المحترفين بعد موسمي 2009-2010 و2010-2011.

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ولم يسبق للاتحاد الفوز على الهلال في أول مباراة تجمع الفريقين في الموسم اللاحق، إذ انتهت كلتا المباراتين في موسمي 2010-2011 و2011-2012 بالتعادل.

وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في 2010 حاول الاتحاد الثأر من منافسه الهلال في أول مباراة جمعتهما بعد خسارة اللقب له الموسم السابق إلا أن المباراة انتهت بتعادل سلبي ضمن مباريات الجولة السابعة.

وتكررت خسارة الاتحاد للقب أمام غريمه الهلال في موسم 2010-2011 ليسعى في أولى مواجهاتهما الموسم اللاحق لخطف النقاط الثلاث إلا أن اللقاء انتهى بتعادل آخر في الرياض حينها تقدم لأصحاب الأرض المغربي عادل هرماش قبل أن يعدل نايف هزازي النتيجة للضيوف في الدقائق الأخيرة.