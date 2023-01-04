"جنون في الرياض".. صحف البرتغال تنبهر بتقديم رونالدو

عدت وسائل الإعلام البرتغالية عدتها لنقل أخبار تقديم الأسطورة كرستيانو رونالدو لاعباً لنادي النصر السعودي واصفة أجواء الحفل الضخم بـ "الجنونية".

وقدم النصر يوم الثلاثاء اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات وبدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض.

مادة اعلانية

ووصفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية الشهيرة الحدث بعنوان "جنون في الرياض بتقديم كرستيانو رونالدو.. جميع لحظات اليوم التاريخي" قبل أن تقوم بنقل جميع تفاصيل الحفل الضخم من مؤتمره الصحفي حتى إهدائه كرة لطفلة بين الجماهير.

ونقلت "أوجوغو" البرتغالية الحدث الرياضي الأكبر يوم الثلاثاء عبر صفحتها الرئيسية طلب رونالدو من رئيس النصر بأن يعامل مثل باقي زملائه ووصفت دخول رونالدو "رونالدو يقود الآلاف نحو الجنون أحضر عائلته إلى جانبه".