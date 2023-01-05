الشباب يمدد عقد حسان تمبكتي حتى 2027

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الأربعاء تجديد عقد مدافعه الدولي حسان تمبكتي لمدة خمس سنوات.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للاعب مؤكدا توقيعه على عقد سيمتد حتى عام 2027.

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ولعب تمبكتي في الفئات السنية للنادي العاصمي قبل أن يرحل لفريق الوحدة معارا ويعود قبل موسمين ويصبح لاعبا أساسيا بشكل شبه دوري.