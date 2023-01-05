المنتخب السعودي يصل البصرة ويبدأ استعداداته لكأس الخليج

وصلت مساء يوم الأربعاء بعثة المنتخب السعودي إلى العراق للمشاركة في كأس الخليج العربي 25 المقرر انطلاقها يوم الجمعة.

وافتتح المنتخب يوم الأربعاء تدريباته في العراق على الملعب الرديف لملعب البصرة الدولي تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة مصغّرة.

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وسيفتتح المنتخب مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة على أن يخوض يوم الاثنين مباراته ضد منتخب العراق ويلاقي في يوم الخميس منتخب عمان في ختام دور المجموعات.