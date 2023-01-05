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بروفسور في القانون الرياضي يتحدث عن عقوبة رونالدو وآلية تنفيذها

دبي - قناة العربية
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كشف ديف كومار المحامي والبروفسور في القانون الرياضي أن عقوبة البرتغالي كرستيانو رونالدو يجب أن ترسل من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضمن البطاقة الدولية.

وكشف ديف خلال لقاء له مع "في المرمى": عقوبة رونالدو داخلية في إنجلترا ومن الممكن أن تكون لها طريقة لتنفيذها في السعودية وهي نافذة والقرار كان ينص على أن يتوقف في أول مباراتين مقبلتين سواء مع مانشستر يونايتد أو ناد آخر.

وأضاف: إذا أرسل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم العقوبة ضمن البطاقة الدولية للاتحاد السعودي لكرة القدم فإن اللاعب سيوقف وإذل لم يرسل فإنه سيلعب دون إيقاف.

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