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البليهي إلى جانب بن نافل أثناء تمديد العقد

تجديد عقد البليهي لمدة عام

العربية.نت
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أعلن نادي الهلال تجديد عقد المدافع الدولي علي البليهي يوم الأربعاء ليواصل دفاعه عن مرمى النادي العاصمي لمدة عام واحد.

ودخل البليهي الفترة الحرة التي تسبق نهاية عقده بستة أشهر على أن ينتهي عقده السابق مع نهاية الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يظهر فيه علي البليهي معلقا بكلمة "مكمل".

وتعاقد الهلال مع البليهي في صيف 2017 قادما من الفتح قبل أن يجدد عقده في 2020.

وتوج المدافع الدولي مع الهلال بثلاث بطولات دوري وبطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر السعودية.

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