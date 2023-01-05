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من تدريبات يوم الأربعاء

حلم تاليسكا يتحقق باللعب إلى جانب رونالدو

العربية.نت
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تحقق حلم البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي بعد أن ضم الأخير النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو يوم السبت الماضي في تعاقد تاريخي.

وقدم نادي النصر نجمه الجديد الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات يوم الثلاثاء في ملعب مرسول بارك بالرياض أمام 25 ألف متفرج وفي حفل ضخم نقلته 40 وسيلة إعلام عالمية.

ونشر صديق لتاليسكا على موقع "إنستغرام" الخاص بالصور محادثة سابقة بينه وبين هداف نادي النصر قال حينها الأخير أنه يحلم باللعب إلى جانب رونالدو يوما ما وكانت الرسالة في مارس من عام 2021.

من محادثة تاليسكا وصديقه
من محادثة تاليسكا وصديقه

ويلعب تاليسكا موسمه الثاني مع النصر إذ تعاقد معه الفريق العاصمي بعد نهاية عقده مع غوانزو الصيني وسجل 31 هدفا في 43 مباراة خاضها بالشعار الأصفر والأزرق.

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